"Нам нечего возвращать": в РФ заявили, что не намерены вести переговоры по оккупированному Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

«Насчет Крыма: нам нечего возвращать. Никаких переговоров о возращении Крыма мы ни с кем не ведем. Крым является территорией Российской Федерации в полном соответствии с волеизъявлением народов Крыма, всех из них, включая и тех, кто не имел никаких прав при украинской власти и кто обрел права, включая государственный язык, когда Крым вернулся в Россию, проведя референдум, итоги которого вам хорошо известны», - сказал Лавров.

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По его словам, «нужно не руководствоваться высказываниями, а съездить в Крым и увидеть своими глазами, что сделали многие европейские политики».

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.