Деоккупация Крыма: Порошенко анонсировал через две недели ряд судебных инициатив

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал через две недели ряд судебных инициатив по защите государственных интересов Украины во временно оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.

Говоря о судебных процессах, как об одном из элементов «дорожной карты» по деоккупации Крыма, Порошенко отметил, что «за две недели Вы (обратился к журналистам - УНИАН) увидите целый ряд судебных инициатив, которые Украина и те предприятия, которые мы будем сопровождать, будут обеспечивать судебную защиту государственных интересов Украины».

При этом президент добавил, что процессы будут происходить в разных международных судах.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, «начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге». Президент пояснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

В частности, арбитражные разбирательства из-за потери активов в Крыму инициировали «Ощадбанк», «Укрнафта», «Укрзализныця».