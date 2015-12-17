Госдеп США в очередной раз поддержал принадлежность оккупированного Крыма Украине

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов по поводу ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

"Мы по-прежнему не признаем аннексию Крыма Россией. Это остается серьезной проблемой", - сказал американский дипломат.

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Он также отметил, что Соединенные Штаты ожидают полного выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Украине, в том числе соблюдения Россией своих обязательств на основе этих договоренностей.

Пока это не произойдет, "санкции (против России) не могут быть сняты", добавил Кирби.

Он напомнил, что госсекретарь США Джон Керри говорил об этом 15 декабря во время своего визита в Москву.