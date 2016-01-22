Порошенко заявляет, что Россия не демонстрирует готовности выполнять Минские соглашения

Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По его словам, во время разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом в Давосе основное внимание было уделено вопросом безопасности, имплементации Минских соглашений.

«Мы пришли к согласию в том, что Украина имплементировала значительную часть Минских соглашений, все, что мы обещали», - заявил Порошенко.

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По словам президента, с российской стороны не было продемонстрировано никаких положительных сдвигов, даже в вопросе безопасности.

«Мы согласились, что Украина демонстрирует прогресс, и мы считаем, что ключевую роль играют все 28 членов ЕС и непосредственно участники «нормандского формата» Германия и Франция и наша трансатлантическая солидарность, потому что США - это ключевой лидер в обеспечении деэскалации конфликта, который использует механизм санкций как наказание за российскую агрессию», - добавил Порошенко.

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«Санкции продлены, потому что Россия не имплементировала Минские соглашения, в частности ряд главных пунктов: вывод всех иностранных войск с территории Украины, возвращение контроля над неконтролируемой частью украинско-российской границы, прекращение огня и освобождение заложников в сотрудничестве с СММ ОБСЕ», - отметил он, добавив, что, «к сожалению, мы не имеем никаких положительных изменений этой ситуации».