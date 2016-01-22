Порошенко заявляет, что Россия не демонстрирует готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия не демонстрирует никакой готовности выполнять Минские соглашения.
Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.
По его словам, во время разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом в Давосе основное внимание было уделено вопросом безопасности, имплементации Минских соглашений.
«Мы пришли к согласию в том, что Украина имплементировала значительную часть Минских соглашений, все, что мы обещали», - заявил Порошенко.
Читайте такжеВ Давосе Байден и Порошенко более четырех часов говорили о Донбассе
По словам президента, с российской стороны не было продемонстрировано никаких положительных сдвигов, даже в вопросе безопасности.
«Мы согласились, что Украина демонстрирует прогресс, и мы считаем, что ключевую роль играют все 28 членов ЕС и непосредственно участники «нормандского формата» Германия и Франция и наша трансатлантическая солидарность, потому что США - это ключевой лидер в обеспечении деэскалации конфликта, который использует механизм санкций как наказание за российскую агрессию», - добавил Порошенко.
Читайте такжеХуг заявляет о неудовлетворительном выполнении сторонами Минских соглашений
«Санкции продлены, потому что Россия не имплементировала Минские соглашения, в частности ряд главных пунктов: вывод всех иностранных войск с территории Украины, возвращение контроля над неконтролируемой частью украинско-российской границы, прекращение огня и освобождение заложников в сотрудничестве с СММ ОБСЕ», - отметил он, добавив, что, «к сожалению, мы не имеем никаких положительных изменений этой ситуации».