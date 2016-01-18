МИД: Обстановка на Донбассе остается далекой от восстановления мира из-за политики Кремля

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины по поводу очередного обострения ситуации на Донбассе.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередные попытки Российской Федерации и контролируемых ею боевиков обострить безопасную ситуацию на Донбассе», - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что несмотря на очередную договоренность о введении режима полной тишины, которая была достигнута в рамках последней Трехсторонней встречи контактной группы, количество вооруженных провокаций против сил АТО вдоль линии разграничения продолжает расти.

«Только в течение суток 17 января боевиками осуществлено 48 обстрелов позиций сил АТО и гражданских объектов, 16 января – 36, 15 января – 40. При этом, помимо стрелкового оружия, ими применялись 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы, зенитные установки и вооружения БМП. Особенно дерзким актом стал умышленный обстрел 16 января автомобиля Специальной Мониторинговой Миссии (СММ) ОБСЕ», - заявили в МИД и добавили: «Характер и обстоятельства таких действий свидетельствуют об их тщательном планировании. Они подрывают не только суть, логику и последовательность Минских договоренностей, но и нивелируют все усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и стабильности, фактически делают невозможным реализацию политической части мирного урегулирования».

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МИД Украины обращает внимание мирового сообщества на очередные доказательства сознательного пренебрежения Россией Минских договоренностей и ее полную ответственность за ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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«Из-за целенаправленной политики Кремля, которыйне прекращает ведение гибридной войны против Украины, мы вынуждены констатировать, что почти через год после принятия Комплекса мер по имплементации Минских договоренностей обстановка на востоке Украины продолжает оставаться крайне хрупкой и далекой от восстановления мира, безопасности и жизнедеятельности пострадавших от рук террористов районов», - заявили в МИД и призвали международных партнеров не поддаваться на обманчивые маневры российского агрессора, который постоянно демонстрирует поразительное расхождение между своей риторикой и реальными действиями.

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«На этом фоне политическое давление на Российскую Федерацию и применение дипломатических и санкционным инструментов критически важны для возвращения Кремля в международно-правовое русло», - считают в МИД.