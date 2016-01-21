Без прогресса по Минску-2 изменений в Конституцию не будет - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она отметила, что эти пункты должны были быть выполнены еще к концу прошлого года.

"Без полного и всеобъемлющего выполнения безопасности пунктов Минских соглашений - а это установление режима тишины, отведение оружия, верификация мест отвода ОБСЕ, допуск миссии на всю оккупированную территорию, вывод чужих войск и техники, разоружения, и, ключевое, восстановление контроля над украинским рубежом - мы не можем переходить к политическим пунктам", - подчеркнула Геращенко.

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Кроме того, член гуманитарной подгруппы контактной группы заявила, что для того, чтобы инициировать постановку окончательного голосования изменений в Конституцию на повестку дня, необходимо, чтобы Россия и боевики продемонстрировали реальный прогресс в выполнении Минских соглашений.

Минск. Сверхтяжелый день. Тактика наших оппонентов, выбранная ими еще в мае - это стиль "тянуть кота за хвост". На одну к... Опубликовано Iryna Gerashchenko20 января 2016 г.

Ранее Геращенко заявляла, что украинская сторона согласится на выборы на оккупированной территории Донбасса лишь при условии выполнения ряда важных предпосылок.

"Украинская сторона занимает одну позицию, что выборы на оккупированных территориях могут состояться при важным предпосылкам. Это подключение украинских медиа, разоружения, отвод техники, допуск ОБСЕ на оккупированные территории и в первую очередь – к украинско-российской границе, где должен быть возвращен украинский контроль, вывод иностранных войск", - подчеркнула она.