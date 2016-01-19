Штайнмайер допускает новое обострение на Донбассе, если и дальше "тянуть" с законом о выборах

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Европейская правда по информации чешского издания tyden.

"Когда они медлят с выборами, это откладывает перспективы устойчивого решения конфликта. И проблема не в том, что выполнение положений Минских соглашений растягивается во времени, а в том что обе стороны становятся все более нетерпеливыми и растет угроза новой эскалации", - сказал он.

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Штайнмайер подчеркнул, что для проведения выборов должны быть созданы надлежащие условия, но выразил надежду, что такие условия можно создать.

По его мнению, необходимо скорейшее принятие закона о выборах на Донбассе.

"Уже шесть недель как в рамках двусторонних встреч и в контактных группах идут переговоры по устранению препятствий и достижения компромисса для принятия закона", - сказал министр.

Он напомнил, что ранее на разных уровнях было согласовано, что закон должен быть принят до конца января.