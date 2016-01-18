Балога предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание оккупации Россией Крыма
Внефракционный депутат Виктор Балога предлагает Верховной Раде ввести уголовную ответственность за публичное отрицание временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Соответствующий законопроект №3771 он зарегистрировал в парламенте 15 января.
В частности, Балога предлагает определить в законе об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории, что виновные в публичном отрицании оккупации Крыма, изготовлении и/или распространении материалов с таким отрицанием несут ответственность согласно закону.
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Деятельность субъектов хозяйствования, должностные лица которых публично отрицают оккупацию, а также изготавливали и/или распространяли материалы с таким отрицанием, по инициативе Службы безопасности Украины, может быть на неопределенный срок запрещена.
В закон о СБУ предлагается ввести норму, которой предоставить спецслужбе право инициировать запрет судом на неопределенный срок права осуществлять хозяйственную деятельность такими субъектами хозяйствования, а также право на снятие такого запрета в случае устранения нарушений закона, за которые он был наложен.
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В Уголовном кодексе законопроектом предлагается ввести новую статью, согласно которой публичное отрицание оккупации Крыма или распространение материалов с таким отрицанием наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до 2 лет.
Те же действия, совершенные служебными лицами или если они совершены повторно, наказываются лишением свободы на срок до 4 лет.