Балога предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание оккупации Россией Крыма

Соответствующий законопроект №3771 он зарегистрировал в парламенте 15 января.

В частности, Балога предлагает определить в законе об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории, что виновные в публичном отрицании оккупации Крыма, изготовлении и/или распространении материалов с таким отрицанием несут ответственность согласно закону.

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Деятельность субъектов хозяйствования, должностные лица которых публично отрицают оккупацию, а также изготавливали и/или распространяли материалы с таким отрицанием, по инициативе Службы безопасности Украины, может быть на неопределенный срок запрещена.

В закон о СБУ предлагается ввести норму, которой предоставить спецслужбе право инициировать запрет судом на неопределенный срок права осуществлять хозяйственную деятельность такими субъектами хозяйствования, а также право на снятие такого запрета в случае устранения нарушений закона, за которые он был наложен.

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В Уголовном кодексе законопроектом предлагается ввести новую статью, согласно которой публичное отрицание оккупации Крыма или распространение материалов с таким отрицанием наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до 2 лет.

Те же действия, совершенные служебными лицами или если они совершены повторно, наказываются лишением свободы на срок до 4 лет.