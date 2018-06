Слова Обамы об Украине как о "стране-клиенте" Москвы вызвали недоумение у экспертов

Об этом сообщает "Голос Америки".

Говоря об угрозах, стоящих перед США и миром, Обама вспомнил и Россию и ее действия в Украине. При этом выбор президентом слов по Украине вызвал настоящий всплеск активности в экспертной среде.

"В сегодняшнем мире, нам угрожают не так "империи зла", как страны, которые разваливаются на глазах. Ближний Восток проходит через период трансформации, который продлится поколения, но имеет корни в конфликтах с тысячелетней историей. От переходного этапа в экономике Китая расходятся волны по всему миру. Россия, во время, когда ее экономика падает, тратит значительные ресурсы на поддержку Украины и Сирии - стран, которые выходят из орбиты ее влияния. А международная система построена нами после Второй мировой едва справляется с этой новой реальностью ", - заявил Барак Обама.

Читайте такжеВ МИД Британии призвали Путина вывести своих военных и технику из Донбасса

Так что президент США буквально заявил, что "Россия... тратит значительные ресурсы на поддержку Украины и Сирии".

На языке оригинала это звучит так: Even as their economy contracts, Russia is pouring resources to prop up Ukraine and Syria - states they see slipping away from their orbit.

Для носителей языка и экспертов-международников эта фраза оказалась загадкой.

Некоторые обозреватели поспешили предположить, что использование именно таких слов Обамой просто следствием недосмотра в сложном процессе редактирования речи.

Читайте такжеОбама: мир решает важные вопросы не с Китаем или Россией, а с США

"Оговорка в отношении Украины не удивит тех, кто прошел через многослойную проверку, чтобы лично присутствовать на выступлении Обамы. Это не просто - сжать внешнюю политику США до 4-5 абзацев", - пишет Эндрю Вейсс, вице-президент аналитического центра Carnegie Endowment.