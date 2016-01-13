Слова Обамы об Украине как о "стране-клиенте" Москвы вызвали недоумение у экспертов
Обозреватели и эксперты обратили внимание на подбор слов американским президентом Бараком Обамой о России, которая "поддерживает" Украину.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"В сегодняшнем мире, нам угрожают не так "империи зла", как страны, которые разваливаются на глазах. Ближний Восток проходит через период трансформации, который продлится поколения, но имеет корни в конфликтах с тысячелетней историей. От переходного этапа в экономике Китая расходятся волны по всему миру. Россия, во время, когда ее экономика падает, тратит значительные ресурсы на поддержку Украины и Сирии - стран, которые выходят из орбиты ее влияния. А международная система построена нами после Второй мировой едва справляется с этой новой реальностью ", - заявил Барак Обама.
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Так что президент США буквально заявил, что "Россия... тратит значительные ресурсы на поддержку Украины и Сирии".
На языке оригинала это звучит так: Even as their economy contracts, Russia is pouring resources to prop up Ukraine and Syria - states they see slipping away from their orbit.
Для носителей языка и экспертов-международников эта фраза оказалась загадкой.
Некоторые обозреватели поспешили предположить, что использование именно таких слов Обамой просто следствием недосмотра в сложном процессе редактирования речи.
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"Оговорка в отношении Украины не удивит тех, кто прошел через многослойную проверку, чтобы лично присутствовать на выступлении Обамы. Это не просто - сжать внешнюю политику США до 4-5 абзацев", - пишет Эндрю Вейсс, вице-президент аналитического центра Carnegie Endowment.
#Ukraine flub won't shock anyone who's endured #SOTU clearance process at WH. Covering US foreign policy in 4-5 paras is no picnic @tufkaa
— Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) January 13, 2016
Вейсс также добавил, что Обама наверняка имел в виду заем Путина Януковичу, за которую Украина сейчас, кажется, судится с Москвой.
Впрочем критически настроенные обозреватели, кажется, радостно ухватились за буквальный текст речи президента, как предмет для далеко идущих выводов о политике США в отношении Украины в целом.
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"Это просто стыд", - твитнул Кейси Мичел, корреспондент изданий Politico и Diplomat.
"Может из-за того, что он так считает он и блокировал поддержку вооружения Украины за которую выступали ведущие представители его кабинета - Байден, Керри, Картер ("министр обороны)", - написал Мичел.
This is embarrassing. #SOTUpic.twitter.com/esLxlAtE6E
— Casey Michel (@cjcmichel) January 13, 2016
Многие обозреватели вообще пришли к выводу, что слова Обамы можно толковать так будто он считает Украину "государством-клиентом", то есть содержанкой или сателлитом России.
"Украина - наш союзник, а не "государство-клиент" России, господин Президент! То, что президент назвал нашего друга и союзника Украины "государством-клиентом" России указывает на тревожный недостаток понимания геополитических реалий", - возмутился конгрессмен-республиканец Питер Роскам .
Calling our friend and ally #Ukraine a Russian "client state" shows an alarming lack of understanding of geopolitical realities. #LastSOTU
— Peter Roskam (@PeterRoskam) January 13, 2016
#Ukraine is our ally, not a "client state" of Russia, Mr. President. #LastSOTU
— Peter Roskam (@PeterRoskam) January 13, 2016
"Так Украина теперь государство-клиент России?", - пишет Джейми Кирчик, известный последовательным разоблачением Кремля, освещением кризиса в Украине и критикой внешней политики действующего президента США.
Ukraine is a Russian client state?
— Jamie Kirchick (@jkirchick) January 13, 2016
"Это так оговорился? Ведь Москва точно пытается дестабилизировать Украину", - поправляет президента США Кристофер Миллер из влиятельного издания Mashable.
In #SOTU, Obama says "#Russia is pouring resources in to prop up #Ukraine." Misspoke? B/c Moscow is def trying to destabilize Ukraine.
— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 13, 2016
"Я думаю Украине не нравится, что ее назвали государством-клиентом России", - пишет декан школы дипломатической службы в American University, Джим Голдгеер.
I don't think #Ukraine will like being called a client state of #Russia#SOTU
— Jim Goldgeier (@JimGoldgeier) January 13, 2016
На фразу обратил внимание и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.
"Странные слова. Потому что больше похоже, что Москва тратит ресурсы на то, чтобы дестабилизировать Украину", - пишет он.
Пайфер также высказал мнение, что подбор слов президентом США стал следствием ошибки спичрайтера.
POTUS: #Russia “is pouring resources in to prop up #Ukraine.” Odd line. More like Moscow pouring resources in to destabilize Ukraine. #SOTU
— Steven Pifer (@steven_pifer) January 13, 2016
POTUS: #Russia “is pouring resources in to prop up #Ukraine.” Odd line. More like Moscow pouring resources in to destabilize Ukraine. #SOTU
— Steven Pifer (@steven_pifer) January 13, 2016
А Майкл Вейсс, редактор издания The Daily Beast, известный эксперт по украинскому кризису, нашел в словах Обамы зерно истины.
"Ну, в некотором смысле, он прав. Россия же вливает деньги в поддержку определенной версии Украине...", - пишет эксперт.
Между тем другие комментаторы и СМИ вообще назвали часть речи Обамы, которая касалась внешней политики, слабой.
Они, например, обратили внимание, что Обама перепутал СССР с Россией (заявил, что россияне запустили спутник в космос - УНИАН) и отметил, что нынешние конфликты на Ближнем Востоке имеют "тысячелетние" корни.
Критики, которые обратили внимание на эту реплику Обамы, отметили среди прочего, что даже ведущая религия региона ислам не имеет столь длительной истории.
Отдельные острословы даже предположили, что Обама не знает истории региона и мог бы с таким же успехом назвать виновником нынешних конфликтов библейского царя Вавилона Навуходоносора.
Honestly, between this and the Ukraine remark about Russia propping it up, some foreign policy bits were sloppy. https://t.co/ixQqV9rzFT
— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 13, 2016
"Честно говоря, между добром Обамой слов о Ближний Восток и его словами о том, что Украину поддерживает Россия, хватало слабых мест в части речи о внешней политике", - отметил уже упомянутый Кристофер Миллер с Mashable.
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Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама заявил в ежегодной речи перед конгрессом, что Украина и Сирия "уходят из орбиты влияния России". "Несмотря на то, что ее экономика сокращается, Россия направляет ресурсы на поддержку Украины и Сирии - государств, которые на их глазах ускользают из их орбиты влияния", - говорится в тексте речи Обамы. Текст речи распространил Белый дом.