Обама: Украина и Сирия уходят из орбиты влияния России

Об этом заявил президент США Барак Обама в своем ежегодном обращении к Конгрессу.

"Экономика России сокращается, но она направляет ресурсы "на поддержание Украины и Сирии" — государств, которые на глазах ускользают из орбиты влияния", — говорится в тексте речи Обамы.

Читайте такжеОбама пригласил сирийского мигранта на свое последнее ежегодное послание

Обама также заявил, что Вашингтон своими действиями помогает Украине защитить демократию.

"Когда мы помогаем Украине защитить их демократию, или помогаем Колумбии разрешить продолжающуюся десятилетиями войну, это укрепляет международный порядок, от которого мы зависим", — говорится в тексте речи, распространенном Белым домом.

США предоставили Украине гарантии по кредитам и военную помощь на сотни миллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама 13 января в последний раз на посту президента выступит перед обеими палатами Конгресса с речью "О состоянии государства".