В Украине началась выдача новых паспортов в виде ID-карт (правила, документы)

Сегодня, 11 января, в Украине началась выдача новых паспортов в форме пластиковой карты (ID-карты). На данном этапе такая карта будет выдаваться 16-летним украинцам, которые оформляют паспорт впервые.

Напомним, ID-карта содержит бесконтактный электронный носитель – чип, на котором, кроме данных о владельце документа, записаны биометрические данные – это цветная фотография, информация о месте проживания и семейном положении.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года в Украине вместо нынешних паспортов гражданина Украины начнут выдавать новые пластиковые ID-карты, которые будут заменять внутренний паспорт. На них будут вносить биометрические данные владельца такого паспорта. Украинцы с 1 января 2015 года, имеют право оформить биометрические паспорта для выезда за границу.

Паспорта нового образца будут выдавать бесплатно всем гражданам Украины, которые их получают впервые и достигли 14-летнего возраста. В данный момент, согласно законодательству, паспорта выдают с 16 лет.

Согласно действующему законодательству, паспорт гражданина Украины, который выдается сегодня подразделениями Государственной миграционной службы Украины, имеет неограниченный срок действия, а поэтому, даже после внедрения паспортов нового образца, такие паспорта останутся действующими. Менять их на биометрические – это право, но не обязанность каждого гражданина Украины.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдается сроком на 10 лет (конечная дата действия указана в паспорте) и даже после внедрения документов нового образца, такой паспорт является действительным до указанной конечной даты действия. Граждане могут свободно пересекать границу с такими паспортами, получать в них визы и тому подобное. Вместе с этим, при желании гражданина, он сможет обменять этот паспорт на паспорт нового образца, обратившись в подразделение ГМС Украины.

Аналогичная ситуация с другими документами, предусмотренными Законом Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус": до завершения срока действия документов "старого" образца их замена на биометрические не является обязательной.

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Законодательство Украины предусматривает возможность отказа от оформления паспорта с электронным бесконтактным носителем, в таком случае выдается паспорт без электронного чипа, при этом его оформление обойдется дешевле.