Миграционная служба разработала план постепенной замены паспортов на ID-карты нового образца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины, постепенная замена паспортов-книжек новыми ID-картами будет происходить в течение ближайших 5 лет.

На первом этапе пластиковые ID-карты будут выдаваться бесплатно лицам по достижению 14 лет. Кроме того, будет предложено оформление новых паспортов-карточек гражданам, которые будут обращаться в подразделения миграционной службы с заявлениями о восстановлении утраченных документов, а также оформлении и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу, говорится в сообщении.

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При этом в миграционной службе подчеркнули, что обязательной замены паспорта-книжки пластиковой ID-картой не будет.

Также предусмотрена постепенная передача функций по приему граждан и выдаче документов в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Впрочем, на первом этапе ЦПАП и подразделения миграционной службы будут принимать граждан параллельно из-за разной степени готовности центров выполнять эти функции и ожидаемого существенного роста спроса на новые документы в первый год, говорится в сообщении.

В новом паспорте не будет информации о заключении брака и регистрации места жительства граждан. Для подтверждения места жительства миграционная служба будет бесплатно выдавать гражданам соответствующие выписки из реестра, отметили в пресс-службе, добавив, что через некоторое время, с развитием электронного управления и сферы предоставления административных услуг, такое подтверждение не потребуется ни при обращении в органы власти, ни для банковских учреждений.

По данным ГМС, главными преимуществами нового паспорта является защищенность от подделки и возможность в дальнейшем получать большинство административных услуг через сеть Интернет без необходимости тратить время в очередях к чиновникам.