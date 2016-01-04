Аваков предлагает на три месяца остановить работу судов в Украине

Об этом написал на своей странице в Facebook.

"Никакая реформа МВД и полиции (мы ее правильно, хоть и болезненно, но проводим и проведем!) – не поможет изменить реальное положение вещей в правоохранительной сфере. Без радикального изменения в системе прокуратуры и судов, изменения уровня доверия людей к прокуратуре и судам – ничего не выйдет! Все недавние законы и проекты изменений в законы по судьям, по моему мнению – увы, полумеры – которые не поменяют ничего! В том числе и последний конституционный проект", - написал Аваков.

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По его мнению, необходимо вернуться к радикальному проекту, на котором настаивал в свое время «Народный фронт», но не получил поддержки.

"Речь тогда шла о полной(!) замене судейского корпуса. Полной перезагрузке – с новым набором, профессиональным конкурсом и реальной внешней аттестацией нынешнего судейского корпуса. Предлагалось выстраивать новые суды параллельно, пока старые будут работать. Я же сторонник еще более жесткого процесса. Никто, уж извините, не помрет - и все поймут и согласятся, если в стране не будет функционировать судебное правосудие в течении трех месяцев формирования новых судов", написал Аваков.

По его мнению, если люди будут понимать, что происходит процесс реальных изменений и очищения, то "согласятся потерпеть".

"Принять все необходимые законодательные акты на переходный период - от продления процессуальных сроков до порядка рассмотрения дел и – амба – локаут! – перезагрузка на три месяца. Все ушли на конкурс – придет новый суд!", - отметил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, защитники лидера политической партии “Украинское объединение патриотов - УКРОП” Геннадия Корбана заявляют об отсутствии правосудия в стране и зависимости судебной системы.