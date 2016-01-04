Защитники Корбана заявляют об отсутствии правосудия в стране и зависимости судебной системы

Об этом адвокаты Алексей Шевчук и Александр Мирошник сказали на пресс-конференции в УНИАН.

“Именно сейчас мы можем, когда прошло несколько дней, сделать обобщение того, что произошло... Фактически произошла социальная катастрофа. Дело в том, что социальная катастрофа заключается в том, что на сегодняшний день фактически уничтожено правосудие, фактически уничтожена модель судопроизводства. На сегодняшний день было показано всем, что судебная система является зависимой, и она даже не может претендовать на то, что она является третьей ветвью власти”, - подчеркнул Шевчук.

В то же время он заявил, что фактически полностью уничтожено доверие к системе правоохранительных органов, в частности Службе безопасности Украины, к полиции и другим правоохранительным органам.

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“На сегодняшний день эта социальная катастрофа заключается в том, что начат правовой геноцид. Начат геноцид в отношении каждого из нас, каждого гражданина Украины”, - считает Шевчук.

Он отметил, что ему как адвокату очень обидно, потому что вопрос заключается даже не в Корбане, а это касается каждого гражданина Украины.

“На сегодняшний день я как представитель адвокатуры не могу гарантировать своим клиентам защиту их прав, свобод и интересов, гарантированных Конституцией”, - заявил Шевчук.

Он обратил внимание, что на суде над Корбаном «демонстрировалось правосудие, которым можно манипулировать», а судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус выступил человеком, который может реализовать любую прихоть любого отдельно взятого человека, у которого есть какие-то амбиции, интересы и заинтересованность в том, чтобы его оппонент непосредственно находился за решеткой».

Защитник назвал суд над Корбаном «выборочным с элементами имитационной демократии».

«Мы сегодня не увидели страну, где есть три независимых ветви власти: исполнительная, судебная и законодательная», - сказал Шевчук.

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При этом он заявил, что, по его мнению, прокуратура является пережитком советской эпохи, и такой орган должен исчезнуть. Он назвал органы прокуратуры «правовым атавизмом и рудиментом, который является карательной машиной».

Шевчук выразил мнение, что прокуратура должна быть трансформирована в департамент государственного обвинения при министерстве юстиции.

В свою очередь адвокат Александр Мирошник заявил, что в Украине сейчас нет значимых реформ, которые бы позволяли говорить о независимости судебной системы.

Мирошник отметил, что судебная система как была, так и осталась зависимой.

«Она еще более зависима, как сейчас оказывается, из-за того, что в стране декларируются реформы, но фактически эти реформы не реализуются», - заметил защитник.

Он напомнил, что судья Николай Чаус, который вынес решение о взятии Корбана под стражу, находится под дисциплинарным производством, и что есть соответствующие решения об увольнении этого судьи.

Мирошник заявляет, что такие процессы, как 30-часовой суд над Корбаном, он не наблюдал за всю свою адвокатскую и юридическую практику. Он сказал, что такого произвола, который совершал судья Чаус, не было даже во время рассмотрения судами дел против участников Революции достоинства.

Также он обратил внимание на произвол со стороны прокуроров, которые, по его словам, «подменяли любые возможные и невозможные юридические понятия, наполняли их своим, выгодным им содержанием».

Мирошник отметил, что действиям прокуроров и судьи не давалась никакая правовая оценка, а реакцию адвокатов по этому поводу никто не слушал.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Корбана задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых создание преступной группировки. Корбан все обвинения отвергает.

26 декабря Днепровский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок домашнего ареста истекал 31 декабря.

28 декабря судья Днепровского районного суда Киева Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу на 60 суток.

Премьер-министр Арсений Яценюк, в свою очередь, назвал ситуацию с Корбаном «далекой от высоких стандартов честного и независимого суда».