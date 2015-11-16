Украина снова на повестке дня: Меркель, Обама, Кэмерон, Ренци и Фабиус обсудили ситуацию в нашей стране на G20
17:38, 16 ноября 2015Политика
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Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус обсудили ситуацию в Украине в рамках G20.
В рамках G20 обсудили ситуацию в Украине / twitter.com/germanydiplo
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ в Twitter.
"Канцлер Меркель обсуждает мирные усилия в Украине и Сирии, а также борьбу против терроризма с Обамой, Фабиус, Ренци и Кэмероном", - говорится в сообщении.
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Также пресс-служба внешнеполитического ведомства разместила фотографию, где за круглым столом сидят лидеры и представители Германии, США, Италии, Великобритании и Франции.
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