Украина снова на повестке дня: Меркель, Обама, Кэмерон, Ренци и Фабиус обсудили ситуацию в нашей стране на G20

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел ФРГ в Twitter.

"Канцлер Меркель обсуждает мирные усилия в Украине и Сирии, а также борьбу против терроризма с Обамой, Фабиус, Ренци и Кэмероном", - говорится в сообщении.

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Также пресс-служба внешнеполитического ведомства разместила фотографию, где за круглым столом сидят лидеры и представители Германии, США, Италии, Великобритании и Франции.