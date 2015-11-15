На выборах мэра Луцка Романюк получил 56,5% голосов, Товстенюк 43,5% - экзит-пол КМИС

Таковы данные независимого экзит-пола, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Выборка экзит-пола состоит из избирателей, которые проголосовали на избирательных участках на территории соответствующего города и является репрезентативной для каждого отдельно взятого города в целом. Применялась методика «тайного голосования». Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

В Луцке был опрошен 3621 респондент на 45 избирательных участках.

Вместе с тем, второй тур выборов прошел при крайне низкой явке избирателей на участки.

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Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что наблюдается сверхнизкая явка избирателей на участки во время повторного голосования на местных выборах. По его словам, вполне вероятно, что явка составит около 30%.

«И тогда, на мой взгляд, возникнет вопрос о целесообразности сохранения мажоритарной избирательной системы абсолютного большинства, которая используется для выборов мэров крупных городов», - сказал председатель ЦИК.