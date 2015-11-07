"Чеченское дело" украинцев Клиха и Карпюка может завершиться оправдательным приговором - адвокаты

Об этом на брифинге в Киеве заявили адвокаты обвиняемых Докка Ицлаев, Марина Дубровина и Илья Новиков.

Но, по их словам, украинские власти должны приложить для этого определенные усилия и помочь украинцам.

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«Наша основная задача - попытаться собрать доказательства того, что ни Николай Карпюк, ни Станислав Клих не совершили преступлений, которые им инкриминируют. Поэтому мы хотели бы донести до украинской общественности и, особенно, украинских властей, что стороне защиты очень необходима их помощь, без которой мы мало что сможем сделать в Грозном», - подчеркнул Ицлаев.

Адвокаты отметили, что многие люди могут подтвердить безосновательность обвинений. Список этих людей существует, и он уже передан властям.

«То есть, у украинских властей есть возможность опровергнуть обвинения, которые предъявлены нашим подзащитным, соответствующая процедура предусмотрена. Запрос был направлен в июне 2015 года, но до сих пор ответа на этот запрос не было», - отметил защитник.

Кроме того, адвокаты считают, что было бы правильно возбудить уголовные дела по факту похищения Карпюка и Клиха и пыток над ними.

По словам защиты, несмотря на сдержанный оптимизм, ситуация сейчас достаточно сложная. Именно поэтому сейчас они собирают материалы для иска в Европейский суд по правам человека – на тот случай, если суд в Грозном, который будет проходить с участием присяжных, все же вынесет обвинительный приговор.

Как сообщал УНИАН, Карпюка российские спецслужбы похитили в марте 2014 года. Клих был задержан в августе 2014 года в российском городе Орел.

В конце августа 2015 г. в Следственном комитете РФ заявили о направлении в суд уголовного дела в отношении Карпюка и Клиха по обвинению в участии в боях против российских военных в Чечне на стороне местных ополченцев в 1990-х годах.

По версии российского следствия, в начале 1990-х годов на территории Украины была создана военизированная политическая организация праворадикального толка «УНА-УНСО», которая придерживается националистической идеологии, одной из целей и задач которой было противодействие российским властям в любой форме и уничтожение граждан РФ русской национальности".

Следователи утверждают, что, «разделяя указанные цели и задачи, в указанное время на территории Украины в ее состав вошли граждане Украины Карпюк, Клих, Александр Малофеев, Александр Музычко и другие лица».

«Так, выполняя приказы руководителей банды, Карпюк совместно с Музычко возглавили банду под названием «Викинг», в которую также вошли участники «УНА-УНСО» Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Александр Малофеев, Станислав Клих и другие лица», - заявили российские следователи.

Они также утверждали, что в период с декабря 1994 до января 1995 года Карпюк, Клих, Малофеев совместно с другими участниками банды неоднократно принимали активное участие в боевых столкновениях с военнослужащими ВС РФ на территории президентского дворца, площади «Минутка» и железнодорожного вокзала города Грозного, в ходе которых убили не менее 30 военнослужащих и не менее 13 были ранены.

12 октября 2015 года в Верховном суде Чеченской Республики началось рассмотрение уголовного дела по существу.

Клих и Карпюк были арестованы больше года назад, и за это время к ним ни разу не был допущен консул Украины. 26 октября после очередного судебного заседания украинский консул впервые посетил украинцев в СИЗО.