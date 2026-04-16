'Слышал взрывы': Денисенко рассказала о реакции 8-летнего сына на ночной обстрел

Актриса отметила, что мальчик сильно испугался.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о реакции своего 8-летнего сына Андрея на ночной обстрел.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали столицу баллистическими ракетами и дронами. Известно, что погибли 4 человека, среди них 12-летний ребенок. Также сообщается, что в результате циничной атаки пострадали еще 60 человек. По словам актрисы, был нанесен удар по соседнему жилому комплексу, из-за чего ее сын сильно испугался.

"Слава Богу, что наступил день для нас. Сынок в школе, а я прихожу в себя после ночи. Попадание в соседний ЖК. Впервые за всю войну Андрюша слышал взрывы", – написала актриса в своем Instagram.

Наталка также добавила фото сообщения учительницы сына. Женщина написала, что мальчику уже лучше, однако он рассказал ей о страшной ночи так:

"Говорил, что кричал и из-за взрывов не мог спать. Тогда мама пришла и закрывала ему ушки".

Напомним, ранее УНИАН писал о реакции украинских звезд на циничную атаку россиян по Киеву.

