Российскому консулу вручена нота МИД в связи с нарушениями прав арестованных в России Карпюка и Клиха

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«15 сентября 2015 года в МИД Украины был вызван консул Посольства Российской Федерации в Украине, которому заявили об имеющихся нарушениях российской стороной прав граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клиха, высказаны требования по обеспечению объективного и непредвзятого рассмотрения их дел, неукоснительного выполнения Россией своих международно-правовых обязательств, привлечению к ответственности лиц, виновных в их нарушении, а также вручена нота МИД Украины»,- отмечается в сообщении.

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МИД также призвал мировое сообщество использовать все свое влияние на Российскую Федерацию с целью освобождения всех граждан Украины, которых продолжают незаконно удерживать на территории России.

В МИД подчеркнули, что 15 сентября 2015 года в Верховном суде Чеченской Республики (Российская Федерация) началось рассмотрение уголовного дела Карпюка и Клиха, которые были арестованы в 2014 году Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу и обвиняются в участии в боевых действиях на территории Чеченской Республики в 1994-1995 годах.

В МИД сообщили, что во время первого предварительного судебного заседания по рассмотрению уголовного дела по существу, которое проходило в закрытом режиме только с участием сторон, адвокаты граждан Украины подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Кроме того, Карпюк заявил о том, что не имел возможности ознакомиться со всеми материалами дела, и обратился с просьбой предоставить дополнительное время для такого ознакомления. В ближайшее время суд должен принять решение по поданным ходатайствам.

«МИД Украины неоднократно обращало внимание на грубые нарушения прав Николая Карпюка и Станислава Клиха, которых держат под стражей в России с марта 2014 года и соответственно – с августа 2014 года», - говорится в сообщении.

В частности, Клих в июле 2015 года письменно заявил о применении к нему пыток со стороны сотрудников российских правоохранительных органов с целью получения показаний и об отказе от своих предыдущих показаний, данных под пытками.

«Есть основания считать, что такие же противозаконные действия применялись в отношении Николая Карпюка.

За все время заключения к арестованным украинцам не были допущены консульские должностные лица Украины»,- отметили в МИД.

Украина расценивает такие действия как сознательное пренебрежение взятыми на себя Россией международными обязательствами, в частности положениями Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, а также как попытки скрыть нарушения положений Европейской конвенции о предотвращении пыток или нечеловеческого или порочащего чье-либо достоинство, обращения или наказания.