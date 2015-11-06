Москаль проинформировал президента, что с понедельника возвращается после отпуска на работу

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Пресс-служба президента вскоре распространила сообщение о встрече Порошенко с Москалем, на которой председатель ОГА сказал: «С понедельника, после завершения отпуска, я возвращаюсь к работе».

Порошенко дал положительную оценку работе Москаля на посту. «В целом я доволен теми тенденциями и изменениями, которые сейчас мы наблюдаем на Закарпатье», – сказал он, отметив ситуацию на таможне, борьбу с контрабандой табачных изделий, наркотических средств.

Читайте такжеПорошенко продлил Москалю срок пребывания на госслужбе до 2019 года

«Закарпатье и закарпатцы почувствовали, что в области появился решительный руководитель, который предпринимает серьезные усилия для преодоления коррупции и наведения порядка», – констатировал Порошенко.

Говоря об итогах местных выборов, глава государства обратил внимание на необходимость формирования демократической коалиции. «Надо обеспечить стабильность и единство края, всех, кто живет на Закарпатье. Вполне полагаюсь на вас, вы имеете полное доверие президента», – сказал Порошенко.

Председатель ОГА поблагодарил президента за высокую оценку труда всей облгосадминистрации и заверил в дальнейшей работе по улучшению ситуации в крае. «Несмотря на ту сложную ситуацию, которая есть с дорогами и подготовкой к зиме, – мы с этой ситуацией справимся. Благодаря вашей поддержке Закарпатье будет двигаться вперед», – сказал Москаль.

Он также проинформировал главу государства о ситуации в области. По его словам, за время его работы была восстановлена вертикаль власти, прекращена контрабанда сигарет, спирта. Кроме того, отметил председатель ОГА, продолжается борьба с незаконной вырубкой леса. «Это уже люди чувствуют», – отметил председатель ОГА.

Отдельное внимание Москаль обратил на вопрос прекращения работы подпольных нефтеперерабатывающих предприятий, которые поставляли фальсифицированный бензин на всю Украину.

Как сообщалось, 4 ноября СМИ распространили информацию, что Москаль подал в отставку. В то же время, по информации от разных источников, Порошенко не принял отставку председателя Закарпатской ОГА.