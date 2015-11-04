Порошенко не принял отставку Москаля

Как сообщает ТСН.uа, со ссылкой на Администрацию президента заявление об отставке Москаль уже написал, однако Порошенко ее не принял.

Ранее информация об отставке главы Закарпатской ОГА появилась в ряде СМИ днем 4 ноября.

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В частности, об этом сообщал Zaxid.net. В свою очередь в Закарпатской ОГА сообщили, что ее председатель сегодня вышел из отпуска и поехал в командировку в Киев. Как рассказал заместитель председателя Закарпатской ОГА Александр Петик, в столице председатель Закарпатской ОГА должен будет находиться до пятницы, 6 ноября.