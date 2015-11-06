В Ужгороде пересчитают голоса на выборах в горсовет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член исполкома Ужгородского городского совета Александр Броди, опубликовав соответствующее постановление суда.

По его словам, иск был подан, поскольку его политсила (Европейская партия Украины) обнаружила значительные расхождения в результатах голосования на выборах горсовета.

"Признать противоправными и отменить протоколы Ужгородской ГИК Закарпатской области от 30 октября 2015 года об итогах голосования по выборам депутатов Ужгородского городского совета 25 октября 2015 года по округам 1-36. Признать противоправным и отменить протокол Ужгородской ГИК Закарпатской области от 30 октября 2015 г. о результатах голосования по выборам депутатов Ужгородского городского совета 25 октября 2015 г.", - сказано в судебном решении.

Суд также обязал Ужгородскую ГИК повторно на основании протоколов участковых избирательных комиссий установить итоги и результаты выборов горсовета.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в двухдневный срок со дня его оглашения.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель Ужгородского горизбиркома Яков Чернобук сообщил, что по данным ТИК, в городской совет прошли кандидаты 9 партий: от партии "Видродження"- 9, от "БПП "Солидарнисть" – 5, по 4 – от "Нашего края" и партии "Патриот", по 3 депутата от ВО "Батькивщина", партии "Единый центр", Европейской партии и "Самопомочи" и 2 - от КМКС (Партии венгров Украины).

Ужгородский городской совет будет состоять из 36 депутатов. Своих кандидатов выдвигала 21 партия.