Прокуратура должна быть готова наказывать олигархов и высокопоставленных чиновников за коррупцию - Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции Бизнес-совета США-Украина и Киевской школы экономики.

Посол отметил важность существования независимой целостной системы прокуратуры в Украине.

"Это означает, что прокуроры будут заниматься сложными коррупционными делами, что они будут наказывать или сажать за решетку даже самых богатых и влиятельных людей, когда закон потребует этого", - подчеркнул посол.

Он заявил, ссылаясь на слова одного общественного активиста, что "настоящей мерой обязательств Украины по борьбе с коррупцией является число чиновников действующей власти, которые осуждены за коррупцию".

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Таким образом посол отметил: "Готовность властей преследовать в уголовном порядке всех коррумпированных чиновников и олигархов, несмотря на их принадлежность к политическим партиям или личное богатство, является критическим показателем готовности власти следовать верховенству права".

По его убеждению, после Революции достоинства в Украине по этому показателю были незначительные достижения. "Как и судебная система, прокуратура должна трансформироваться в современный, политически независимый и профессиональный институт для борьбы с коррупцией, придерживаться верховенства права, защищать украинское правительство и народ", - подчеркнул посол.

Пайетт заявил, что система украинской прокуратуры должна избавиться от советского наследия политического контроля над коррупцией, который позволяет влиятельным лицам, в том числе среди высокопоставленных чиновников, избежать ответственности за злоупотребление положением и нарушения прав человека. "Такая безнаказанность подрывает принципы верховенства права и будущее место Украины в европейском сообществе свободных, процветающих, демократических государств", - заявил Пайетт.

Как отметил посол, "Генеральная прокуратура должна прекратить подрывать реформы, защищать коррумпированных прокуроров в своих рядах, таких как арестованные в июле пресловутые "бриллиантовые прокуроры", а также прекратить блокирование уголовных расследований взяточничества, сговоров и политических договоренностей".

Он заверил, что "Соединенные Штаты поддерживают создание эффективной Генпрокуратуры, которой украинцы могут доверить защиту своих прав. Для этого нам нужны честные партнеры, которые стремятся к верховенству права".