Пайетт: Коррумпированные судьи в Украине остаются безнаказанными, люстрация должна быть завершена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции Бизнес-совета США-Украина и Киевской школы экономики.

Посол подчеркнул, что украинская власть должна продолжать проводить реформы в направлении укрепления независимости, ответственности и целостности судебной системы.

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"Первое: Украина может внедрить закон о восстановлении доверия к судебной системе. Люстрация не закончена. После того, как уже этот процесс длится больше года, коррумпированные судьи все еще занимают свои должности. Судьи остаются безнаказанными, когда они попирают права человека или демонстрируют пренебрежение к верховенству права", - подчеркнул дипломат.

В этой связи Пайетт заметил, что "временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции требует больше времени, чтобы ее жизненно важная работа была завершена".

"И судебная система должна следовать рекомендациям комиссии, чтобы люстрационный процесс принес настоящие результаты", - подчеркнул Пайетт.

Также посол обратил внимание на необходимость усиления судебного самоуправления, чтобы украинские суды могли работать без политического вмешательства и коррупции.

В этой связи Пайетт сказал: "Когда влиятельный или коррумпированный человек звонит, пытаясь получить судебное решение... Судья должен быть способным положить трубку и быть уверенным, что он защищен независимостью судебной системы".