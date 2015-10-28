Наливайченко еще раз покажет ГПУ доказательства российского следа в расстреле Майдана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Наливайченко.

"Завтра я иду на допрос в Генеральную прокуратуру. Устал ждать, пока они сами позовут, ведь, кроме громких заявлений еще неделю назад в СМИ, никакого официального вызова я так и не получил. Понятно почему — на Резницкой боятся, потому что знают, что лгут, выполняя заказ "замять" российское участие в убийствах Героев Небесной сотни. Поэтому я решил прийти самостоятельно", - процитировал слова Наливайченко собеседник агентства.

Он отметил, что "люди должны знать правду о смерти героев, как бы власти ни пытались ее скрыть".

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По словам экс-главы СБУ, завтра он еще раз намерен передать Генпрокуратуре 4 тома документов, которые уже передавали в ГПУ в мае этого года.

"В этих документах четкие доказательства российского участия в событиях на Майдане и расстрелах Небесной сотни. Там факты, фамилии 27 генералов ФСБ, которые приезжали сюда, документы — все, что надо передать в открытый суд, а лучше - трибунал по расследованию российской агрессии", - сказал Наливайченко.

При этом он отметил, что общество должно видеть, что именно он будет передавать в Генпрокуратуру.

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"Чтобы никто не смог снова цинично врать об отсутствии доказательств или документов", - сказал Наливайченко.

При этом экс-председатель СБУ заверил, что если переданные им завтра документы снова "потеряются", то он готов принести "также очки для следователей вместе с копиями бумаг".

В пресс-службе Наливайченко сообщили, что он придет на допрос в ГСУ ГПУ в здание на улице Борисоглебской, 18 на 11:00, а в 10:30 даст брифинг для представителей СМИ.

Как сообщал УНИАН, в годовщину расстрела активистов на Майдане Незалежности в Киеве президент Петр Порошенко заявил, что, по информации СБУ, бойцы спецподразделения "Альфа" дали показания о том, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.

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Наливайченко также заявлял, что Сурков, приезжая тогда в Украину, проживал совместно с бывшим председателем СБУ Александром Якименко на одном из объектов СБУ, а также посещал Администрацию президента.

Позже генпрокурор Виктор Шокин заявил, что Генеральная прокуратура не имеет данных о российском следе в расстреле активистов Майдана во время событий в феврале 2014 года в Киеве, но недавно Наливайченко опроверг заявление Шокина об отсутствии у него этих данных. Экс-глава СБУ заявил, что соответствующие материалы с доказательствами находятся в Администрации президента и в Генпрокуратуре.

20 октября начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, Сурков и представители ФСБ РФ приезжали в Украину с целью ознакомиться с событиями на Майдане, и их причастность к расстрелам активистов не установлена.

Также он сообщил, что следователи Генпрокуратуры вызовут Наливайченко на допрос в качестве свидетеля для дачи объяснений относительно его заявлений о якобы наличии российского следа в событиях на Майдане. В то же время Горабтюк отметил, что на многочисленные запросы Генпрокуратуры никакой конкретной информации СБУ по этому поводу не предоставляла.

По его словам, "никаких документов с доказательствами, что эти лица каким-то образом способствовали или были задействованы, не предоставлялось". В настоящее время Наливайченко продолжает настаивать, что предоставлял Генпрокуратуре все данные о том, что представители ФСБ причастны к расстрелу на Майдане.