ГПУ вызовет Наливайченко для объяснения заявлений о "российском следе" в расстрелах на Майдане

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

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По его словам, в январе 2015 года Валентин Наливайченко заявил, что СБУ установила причастность к расстрелам на Майдане российских спецслужб.

В то же время Сергей Горабтюк отметил, что по многочисленным запросам ГПУ никакой конкретной информации СБУ по этому поводу не предоставляла.

"Никакие документы с доказательствами, что эти лица каким-то образом способствовали задействованы были, не предоставлялись... В настоящее время Валентин Наливайченко продолжает настаивать, что предоставлял Генпрокуратуре все данные, что представители ФСБ причастны к расстрелу на Майдане. Мы приглашаем господина Наливайченко в качестве свидетеля на допрос, чтобы он нам показал и рассказал, где он видит доказательства, о чем говорит, где те материалы, о которых он говорит. Потому что то, о чем он говорит, доказательств нет", - сказал Сергей Горбатюк.

В то же время он отметил, что следствие не исключает версий о причастности тех или иных лиц или спецслужб и проверяет их.

На вопрос, следует ли понимать это заявление как публичное, Горбатюк ответил положительно, заметив, что, кроме того, Наливайченко будет направлена официальная повестка с датой и временем, когда ему надо будет явиться на допрос.