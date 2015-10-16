Шокин: нет оснований говорить о российском следе в расстреле Небесной сотни

Об этом он заявил в интервью газете "Факты".

"Если вы помните, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в свое время заявлял, что, дескать, некий российский чиновник зимой 2014 года находился в Киеве, отдавал команды силовикам стрелять по митингующим. Я попросил Наливайченко предоставить нам хоть какие-то документы, подтверждающие это. До сих пор их нет. Поэтому сейчас я не располагаю данными, что в расстреле Небесной сотни есть российский след. Из тех материалов, которыми мы сейчас обладаем, невозможно сделать такой вывод. Не потому, что мы не можем или не хотим это доказать, у нас просто сегодня нет оснований об этом говорить", - рассказал генпрокурор.

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Напомним, в годовщину расстрела на Майдане президент Петр Порошенко заявил, что, по информации СБУ, бойцы спецподразделения "Альфа" дали показания о том, что помощник президента России Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.

Позднее, в апреле бывший тогда главой СБУ Наливайченко подтвердил, что его служба владеет информацией, что советник президента РФ Сурков приезжал в Украину во время действий силовиков против активистов Евромайдана, проживал совместно с бывшим главой СБУ Александром Якименко на одном из объектов СБУ, а также посещал Администрацию президента.