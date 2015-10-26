Кернес считает прошедшие в Харькове выборы - "толерантными, конструктивными и качественными"

Об этом Кернес сказал в комментарии Радио Свобода во время совместного с телеканалом «Эспрессо» марафона.

«25 октября 2015 года во время проведения выборов, которые происходили в городе Харькове, харьковчане дали ответ на вопрос – это Харьков, который идет в прошлое или нет. Поэтому большинство харьковчан, скажем – 60%, поддержали мою кандидатуру на следующую каденцию харьковского городского головы. Это свидетельствует о том, что я имею авторитет для людей, и для меня важно не обмануть ожидания жителей Харькова», – сказал Кернес.

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Он назвал выборы в Харькове такими, что прошли «толерантно, конструктивно и качественно».

Как сообщал УНИАН, по итогам экзит-полла Комитета избирателей Украины, в Харькове на выборах мэра действующий глава города Геннадий Кернес набрал 59,3% голосов избирателей, а это означает, что второго тура выборов, скорее всего, не будет.