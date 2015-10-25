Яценюк: попытки отменить закон о люстрации - следствие "косметических ремонтов" судебной системы

Об этом премьер сказал в «10 минутах», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Он напомнил, что, в соответствии с законом о люстрации, в Украине уволено 785 чиновников. Еще более тысячи чиновников, которые подпадали под действие этого закона, уволились по собственному желанию.

«Это было основное требование украинского народа на Майдане - заменить власть», - подчеркнул Яценюк.

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В то же время, отметил он, Конституционный Суд стремится отменить закон о люстрации, «потому что те, кто поддерживали режим Януковича, хотят вернуться назад».

«Они (Конституционный Суд) хотят отменить этот закон, ведь именно в соответствии с этим законом каждый судья Конституционного Суда, который вместе с Януковичем узурпировал власть и уничтожал украинскую Конституцию, - подлежит обязательному увольнению», - подчеркнул он, отметив, что таких судей КС было восемь.

«Возвращения к старым правилам и в прошлое не будет. Мы будем двигаться только вперед, дальше проводить реформы и строить наше общее будущее», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, КС 16 апреля начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений Закона "Об очистке власти", однако в тот же день отложил процесс.

С жалобой в КС обратились Верховный суд Украины (направил два представления) и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство. В представлениях не содержится ходатайства об отмене Закона «Об очистке власти» как неконституционного в целом, а речь идет о необходимости проверки на соответствие Конституции Украины только его отдельных положений.

23 октября Соболев внес в КС ходатайство об отводе семи судей от рассмотрения дела о конституционности ряда положений закона о люстрации. В ходатайстве отмечается, что должны быть отведены семь судей КС - председатель суда Баулин, а также Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец, Олег Сергейчук, Наталья Шаптала.

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По словам Соболева, эти семь судей принимали решения, которые привели к узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, и поэтому не имеют права рассматривать дело о конституционности закона о люстрации.

В тот же день, 23 октября, КС объявил бессрочный перерыв для изучения ходатайства об отводе 7 судей по делу о конституционности закона о люстрации.

Справка УНИАН. Закон "Об очистке власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.