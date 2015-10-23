Глава КС об участии в узурпации власти Януковичем: "Вам не нравится? Ну, это такая жизнь"

Как передает корреспондент УНИАН, Соболев неоднократно спрашивал, насколько морально и юридически обосновано (не является ли это конфликтом интересов) то, что 7 судей, принимавших решения, которые привели к узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, рассматривают дело о конституционности положений закона о люстрации, если сами подпадают под его действие.

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Депутат хотел, чтобы суд рассмотрел ходатайство об отводе этих 7 судей, среди которых и сам Баулин. Председатель КС заявил, что стадия рассмотрения ходатайств уже завершена. Вместе с тем на неоднократные настояния Соболева Баулин все-таки пообещал, что ходатайство будет рассмотрено после выступления депутата в суде.

Также на заседании КС представителю Верховного суда Украины Александру Волкову неоднократно задавали вопрос по поводу того, каким образом у судей ВСУ с небольшими зарплатами в декларациях миллионы гривень дохода. Соболев подчеркивал, что без закона нельзя провести люстрацию судей. В то же время Баулин перебивал Соболева, когда тот задавал вопрос о большом количестве имущества и миллионах в декларациях судей. По словам председателя КС, это не является темой рассмотрения Конституционного суда, а этим должны заниматься другие органы. Однако Соболев настаивал, что это важно, потому что показывает, что отмена закона лишит судей механизма люстрации.

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Когда Соболев подчеркнул, что Баулин также был среди тех, кто принял решение об отмене изменений в Конституцию, вернув Януковичу неограниченные полномочия, поэтому он не имеет права на принятие решений, председатель КС в ответ сказал: "Вам не нравится? Ну, это такая жизнь".

Позже Соболев закончил свои вопросы. Рассмотрение дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, КС 16 апреля начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти", однако в тот же день отложил процесс.

22 октября КС продолжил рассмотрение дела.

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Закон "Об очищении власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.