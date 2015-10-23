В случае отмены Конституционным судом закона о люстрации "страна взорвется" - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Егор Соболев, который является представителем Верховной Рады Украины в Конституционном суде при рассмотрении дела о конституционности отдельных положений Закона "Об очистке власти" (люстрации).

Он отметил, что в случае отмены закона уже не будет "мусорной люстрации", когда чиновников бросали в урны, а могут начаться суды Линча, поскольку общество недовольно ситуацией, а также с фронта возвращаются многие патриоты и они владеют оружием.

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При этом председатель КС Юрий Баулин подчеркнул: "Это уже называется давлением на суд". "Суд решит дело в соответствии с Конституцией", - добавил он. В ответ Соболев отметил, что "речь идет не о том, что я вам говорю о предстоящих ваших страданиях", а о том, чтобы законными методами отстранять от власти тех, кто нарушал Конституцию и закон.

Во время выступления Соболев обвинил судей КС в том, что они приняли ряд решений, которые привели к противостоянию, в частности, об отсрочке выборов мэра и Киевсовета во время президентства Виктора Януковича и об отмене изменений в Конституцию, что предоставило Януковичу диктаторские полномочия. Соболев призвал судей КС не возвращаться во времена, "когда семеро из вас плевали на Конституцию" (речь идет об отмене изменений в Конституции Украины - УНИАН). При этих словах председатель КС Баулин призвал Соболева уважать суд и прекратить обвинения, и пригрозил очередной раз отключить микрофон.

Соболев отметил, что закон о люстрации необходим. В то же время добавил, что результат люстрации судей является нулевым. По его словам, судьи в 80% вновь избрали своими председателями тех, кто руководил судами и до люстрации.

Соболев подчеркнул, что единственной проблемой закона о люстрации является тотальный саботаж выполнения закона, "начиная с президента Украины". По его словам, полное выполнение закона даст возможность строить государство без противостояния в обществе.

Как сообщал УНИАН, КС 16 апреля начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений Закона "Об очистке власти", однако в тот же день отложил процесс. 22 октября КС продолжил рассмотрение дела.

Справка УНИАН. Закон "Об очистке власти" вступил в силу 16 октября 2014 года. Он, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшую руководящую должность в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех государственных чиновников, которые занимали должность в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.