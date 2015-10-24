На Сумщине выявили 14 тысяч избирательных бюллетеней с ошибками

В городе Конотоп Сумской области милиция проводит проверку по фактам выявления 14 тысяч некачественных бюллетеней.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, сегодня в дежурную часть Конотопского горотдела милиции поступили заявления из шести избирательных участков райцентра: председатели комиссий сообщили, что во время работы с бюллетенями обнаружили ошибки в более 14 тыс. избирательных бюллетеней.

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«В частности, в бюллетенях по выборам депутатов областного совета и депутатов Конотопского горсовета во время их печатания в типографиях были допущены ошибки: в бюллетенях записи фамилий и имен депутатов, принадлежащих к разным партиям, записаны под названием одной политической партии», - говорится в сообщении.

Сейчас все происшествия занесены в Журнал единого учета, на участки и в типографии направлены следственно-оперативные группы, которые будут выяснять обстоятельства, при которых были допущены эти ошибки и действия комиссии, которая должна была контролировать процесс их печатания согласно ст. 75 п. 3 ЗУ «О местных выборах».