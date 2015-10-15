Нидерланды приостановили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

По его результатам окончательное решение о ратификации должен принять парламент.

Так разъяснили ситуацию с ратификацией Соглашения собственному корреспонденту агентства УНИАН в политической группе партии D66 во Второй Палате (в Нидерландах двухпалатная система), которая является одной из крупнейших политических партий в стране. D66 является партией либерального толка и в настоящее время находится в оппозиции к правительству.

В группе напомнили, что Соглашение об ассоциации было ратифицировано обеими палатами.

«Тем не менее, из-за референдума ратификация была отложена. D66 хочет провести этот референдум как можно скорее. Для этого референдума D66 начнет кампанию «Да» («Да» Соглашению об ассоциации)», - пояснили в парламентской группе.

Ожидается, что уже через неделю будет создана комиссия для проведения референдума, который, скорее всего, состоится весной следующего года.

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Как известно, 14 октября Избирательный Совет Нидерландов, рассмотрев соответствующее обращение, принял решение о проведении в стране референдума, на котором будет поставлен вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Под обращением насчитывается 427 тыс. 939 действительных подписей. Явка должна составить 30% от общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство должно принять решение относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Результат референдума имеет рекомендательный характер.

Его инициатором выступила группа GeenPeil, а лидером кампании - Ян Роос (Jaan Roos), о котором известно, что он считает, что одной из причин «гражданской войны» на Востоке Украины является Европейский Союз, который подписал этот документ с Киевом.

«У меня нет ничего общего с Украиной не только потому, что это очень далеко, но и потому, что это очень коррумпированная страна. Там продолжается гражданская война, которая из-за Соглашения об ассоциации инициирована Европейским Союзом, и, как следствие, более двухсот граждан Нидерландов были сбиты в воздухе», - заявил он.

В ЕС по этому поводу отметили, что внутренние процедуры ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС странами-членами являются вопросом национальной компетенции. До момента полной ратификации документа Соглашение применяется на временной основе - с 1 ноября 2014 года применяется его политическая часть, а с 1 января 2016 года начнется применение документа в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

По состоянию на сегодняшний день уже 22 страны ЕС уведомили Генеральный Секретариат Совета о ратификации этого документа.