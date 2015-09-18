Чехия ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС

Об этом сообщил сайт Ceske noviny, передают РИА Новости.

"Дебаты о ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной продолжались около восьми часов и завершились незадолго до полуночи голосованием, в котором 107 законодателей поддержали ратификацию соглашения, "против" были 29 депутатов от Компартии", — говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в четверг Палата депутатов парламента Чехии должна голосовать за ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Таким образом, процесс ратификации Соглашения нижней палатой чешского парламента разблокирован.

Следует отметить, что после голосования за ратификацию Палаты депутатов подпись под соответствующим законом должен поставить президент Чехии Милош Земан, который известен своими антиукраинскими и прокремлевскими взглядами.

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Сенат Чехии ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС еще 10 декабря прошлого года.

По состоянию на сегодня, 16 сентября, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС полностью ратифицировали 24 из 28 стран-членов ЕС. Еще две страны – Бельгия и Чехия – этот процесс не завершили. А Греция и Кипр вообще пока не ратифицировали.