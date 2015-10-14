В Нидерландах состоится референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Решение было принято по результатам заседания в среду, на котором было рассмотрено обращение относительно проведения референдума, передает собственный корреспондент УНИАН.

Комиссия сообщает, что под обращением она получила 427 тыс. 939 действительных подписей.

Читайте такжеВ Нидерландах собрали подписи для референдума против ассоциации с Украиной

Референдум состоится через шесть месяцев, для чего будет создана комиссия, которая определит, когда это может произойти.

Явка должна составить 30% из общего количества тех, кто имеет право голоса, после чего правительство должно решить относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Результат референдума имеет рекомендательный характер.

Инициатором проведения референдума выступила группа GeenPeil.