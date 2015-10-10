Обнародование окончательного отчета по катастрофе малайзийского Боинга запланировано на февраль - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук в селе Пятихатки Киевской области на базе центра подготовки СБУ.

«Думаю, что голландская сторона уже скоро подойдет к заключительному этапу (расследования). Планируется это на февраль 2016 года, насколько нас проинформировали», - сказал Остафийчук.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Большинство жертв – подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете «Малазийских авиалиний» MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмы для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете из ЗРК «Бук». Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.