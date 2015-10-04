Стало известно, когда появятся предварительные результаты расследования катастрофы Boeing 777
20:21, 04 октября 2015Мир
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13 октября будут предварительные результаты расследования катастрофы Boeing 777 в Донецкой области.
REUTERS
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».
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Он отметил, что «мы не будем обнародовать эту информацию - осталось менее 10 дней, но вы сможете увидеть, что расследование очень убедительно докажет, с какой территории и кто запускал ракету, которая сбила малайзийский самолет».
Президент добавил, что блокирование этого расследования невозможно.
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