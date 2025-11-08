Оба продукта богаты на железо, но это железо разное и по-разному усваиваются организмом.

Участилось ощущение усталости? Стоит проверить уровень железа. Если он низкий, нужно увеличить количество продуктов с содержанием этого микроэлемента в рационе. Об этом пишет Verywellhealth.

Как рассказала автор статьи, зарегистрированный диетолог Эми Браунштейн, шпинат известен тем, что в его составе много железа, однако мясо может быть более эффективным в этом плане, ведь железо из него организмом усваивается лучше.

По словам эксперта, не все железо одинаковое - разные его типы по-разному воспринимает организм. Она рассказала, что существует два типа пищевого железа - гемовое и негемовое.

Видео дня

Как свидетельствуют данные Национального института здравоохранения США, гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения - мясе, морепродуктах, птице - и в организме усваивается легко. Негемовое железо содержится в растениях, в частности шпинате, и в обогащенных пищевых продуктах. Оно усваивается труднее, потому что другие соединения в растениях могут блокировать этот процесс.

Получается, что хоть вареный шпинат содержит больше железа, чем некоторые виды мяса, лишь небольшая его часть попадает в кровь.

Исследование, опубликованное в 2025 году в журнале MDPI, свидетельствует, что употребление гемового и негемового железа вместе может увеличить общее усвоение железа до 40%.

Гемоглобин и дефицит железа

Недостаток железа является самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире. С этой проблемой сталкиваются примерно 27% населения мира. Диетолог рассказала, какую роль выполняет железо в организме. По её словам, эритроциты переносят кислород от лёгких к тканям, а гемоглобин, который содержится внутри эритроцитов и непосредственно связывает кислород, позволяет эритроцитам выполнять свою главную функцию - транспорт газов. Железо является ключевым компонентом гемоглобина: каждая молекула гемоглобина содержит атомы железа, которые присоединяют молекулы кислорода.

При этом, говорит она, даже когда в организме уровень железа уже начинает снижаться, количество гемоглобина в крови может еще оставаться нормальным. Это происходит потому, что организм сначала использует запасы железа из печени, селезёнки или костного мозга, чтобы поддерживать выработку гемоглобина на привычном уровне. Только когда эти запасы истощаются, уровень гемоглобина начинает падать, и тогда проявляются признаки анемии.

Как улучшить усвоение железа

Усвоение железа улучшается, если употреблять негемовые источники железа, такие как шпинат, вместе с гемовыми, такими как мясо. Кроме того, продукты, богатые витамином С способствуют усвоению негемового железа. Об этом говорится в исследовании, вышедшем на страницах издания ACS Publications 2022 года.

Чтобы поддерживать уровень железа в норме, эксперт советует отдавайте предпочтение сбалансированным блюдам, в состав которых входит шпинат и источники постного белка.

Ранее УНИАН писал, какая пища пополнит организм витамином D. Отмечалось, что самый богатый на него продукт - это рыба, в частности такие ее виды, как радужная форель, скумбрия, лосось, сардины, тунец и осоледец.

Вас также могут заинтересовать новости: