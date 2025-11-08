Погода испортится уже на следующей неделе.

На выходных украинцев ждет туманная и облачная, однако не холодная погода, а в течение 11 и 12 ноября ситуация изменится: начнутся дожди и похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

8 ноября осадки малоймирини, говорит синоптик, а 9 числа дожди охватят значительную часть Украины, кроме восточных областей.

Столбики термометров покажут +9....+13 градусов, на юге +10....+15 градусов. Днем в воскресенье на западе и севере немного похолодает до +7...+11 градусов.

"11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает", - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В столице суббота еще будет относительно теплой, +10...+12 градусов, а в воскресенье похолодает до +8...+10 и пройдет небольшой дождь. Также возможны туманы.

Похолодание в Украине - что известно

О похолодании говорит и синоптик Виталий Постригань. По его словам, переход температуры через отметку +5º, который свидетельствует о завершении вегетации озимых культур и начале "сна" природы, пока задерживается. Однако уже во второй половине ноября возрастает вероятность первых признаков настоящей зимы. Дожди постепенно будут сменяться снегом, чаще будут наблюдаться морозы, а ночью и утром на дорогах будет образовываться гололедица.

