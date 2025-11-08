В то же время в ряде обалстей температура наоборот немного повысится, а осадки будут умеренными.

Зимнее похолодание в Украине пока откладывается, но погода в ряде областей все же изменится: температура снизится и пройдут дожди. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его словам, атлантические вихри, которые движутся на восток по северным широтам, обеспечивают вынос тепла и дождей на Балтику. В то же время Средиземноморские циклоны сталкиваются с сопротивлением Азиатского антициклона и задерживаются своей холодной частью над Балканами. Поэтому Дания оказывается теплее Румынии.

В Украине 9 ноября и в начале следующей недели на погоду повлияет локальный циклон, который будет перемещаться из Румынии в Киевскую область. Он принесет существенные осадки и похолодание в западные области Украины, говорит синоптик. В то же время центральная часть Украины, в частности Черкасская область, окажется в теплом секторе этого циклона, поэтому получит дополнительное тепло и умеренные дожди.

"По предварительным модельным оценкам, в дальнейшем прогнозируется небольшое похолодание", - предупредил эксперт по погоде.

О том, что в Украину идет похолодание с дождями, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение 11-12 ноября в большинстве областей Украины станет больше дождей и похолодает.

