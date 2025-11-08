Разница между покупкой и продажей валюты будет довольно-таки большой.

Курс доллара в Украине в субботу, 8 ноября, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 41,65 до 41,90 гривни и продажа от 42,10 до 42,30 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс будет сегодня находиться в пределах - прием от 48,50 до 48,70 гривни и продажа от 48,75 до 49 гривень.

По словам эксперта, владельцам обменников нет необходимости менять тактику работы.

"Они сохранят достаточно большой спред (разницу, - УНИАН) между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, хотя и будут работать в формате "с оборота". По доллару они выставят спред в пределах 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек на евро. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15−20 копеек по обеим валютам", - считает Козырев.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,98 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,51 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,88/41,91 грн/долл., а евро - 48,46/48,49 грн/евро.

