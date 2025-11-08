Лавров проигнорировал 'ядерное' совещание с Путиным: в Москве заговорили об отставке, - CNN

Отсутствие Лаврова на заседании Совета безопасности РФ и его неожиданное отсутствие в списке делегации G20 породили слухи о возможной отставке.

Отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности РФ вызвало волну паники и сплетен в Москве - настолько мощную, что Кремлю пришлось публично комментировать ситуацию, пишет CNN.

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в пятницу заверил журналистов, что Лавров "конечно, продолжает занимать должность министра иностранных дел" и назвал сообщения о возможной отставке "ложными".

Причиной слухов стало заметное отсутствие главного дипломата на заседании Совета безопасности в среду, когда Путин обсуждал перспективу возобновления полномасштабных ядерных испытаний. По данным пропагандистских СМИ, Лавров "отсутствовал по договоренности", но именно этот факт привлек внимание наблюдателей, ведь он стал единственным постоянным членом Совета, который пропустил совещание.

Подозрения усилились после того, как выяснилось: Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять Россию младшему чиновнику - заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.

Аналитики сразу заговорили о возможных разногласиях между Лавровым и Кремлем - особенно после провала попытки организовать встречу между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Лавров был одним из главных переговорщиков в этом процессе, но после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио саммит был заморожен.

Официальная Москва настаивает, что "все под контролем". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова подтвердила отсутствие Лаврова на заседании, но заверила: "Такое случается".

Сергей Лавров, который возглавляет российскую дипломатию более 20 лет, остается одним из самых давних соратников Путина. За это время он стал символом жесткой, конфронтационной дипломатии Кремля - от войны в Грузии 2008 года до полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м.

Несмотря на провалы на международной арене, Путин, похоже, не спешит увольнять своих соратников. Как и в случае с Сергеем Шойгу, который после отстранения от должности министра обороны был назначен секретарем Совета безопасности, российский лидер скорее "переставляет шезлонги", чем проводит настоящие кадровые чистки.

Как сообщал УНИАН, недавно Лавров заявил, что Москва "не будет нападать на любую страну НАТО". Он заверил, что Кремль даже готов "закрепить это в будущих гарантиях безопасности".

Перед этим Лавров заявил, что Россия якобы не нарушает Будапештский меморандум. По его словам, Москва якобы обязалась не применять ядерное оружие в отношении бывших советских республик, которые отказались от ядерного оружия, но ничего больше.

