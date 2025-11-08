В городе перестал работать общественный электротранспорт. Из-за недостатка напряжения в квартирах горожан временные перебои с водоснабжением.

В Харькове в результате ночной атаки оккупантов ощутимый дефицит электроэнергии, поэтому "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "Из-за недостатка напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением... Метро - работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами", - детализировал Терехов.

Мэр сообщил, что в городе работает 101 Пункт Несокрушимости. "Там есть тепло, свет, горячий чай и люди, которые никогда не оставят вас одних", - сказал он.

Терехов добавил, что проблема не только в Харькове. "По всей стране - от Львова до Сум, от Одессы до Чернигова - энергетики ликвидируют последствия очередной волны российских ударов по нашей энергетике", - отметил городской голова.

Удар по Украине

Ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. В результате атаки проблемы с электроснабжением возникли в нескольких областях. А в Полтавской области полностью обесточены Кременчуг и Горишние Плавни. Экстренные отключения света введены и в Киеве.

Кроме того, в результате атаки в нескольких областях есть погибшие и раненые.

