Чтобы получать пенсию по потере кормильца, нужно соответствовать определенным требованиям.

С начала войны многие люди потеряли своих близких. Для некоторых из них существует государственная помощь - военная пенсия по потере кормильца.

Какие выплаты положены супруге и детям - далее в материале. Ранее мы уже рассказывали, какая военная пенсия в Украине.

Военная пенсия по потере кормильца 2025

В первую очередь стоит разобраться в том, что это за выплата и какие условия ее предоставления. Такую пенсию выплачивают семье военных, которые:

умерли в период службы;

погибли в течение 90 дней после увольнения или после упомянутого срока, но из-за увечий, контузий ранений или болезней, полученных во время службы.

Стоит отметить, что согласно законодательству, семьи военных, которые пропали без вести во время боевых действий имеют такие же права, как те, кто потерял близкого на фронте.

Важно понимать, что помощь назначается нетрудоспособным детям, супруге/супругу и родителям, если кроме погибшего у них не было других источников средств к существованию.

При этом родители имеют право досрочно уйти на пенсию по возрасту, если достигли 50 лет для женщин или 55 лет - для мужчин и при этом накопили достаточно стажа (20 и 25 лет - соответственно).

Посольку на выплаты имеют право нетрудоспособные лица, их выплачиют:

детям до 18 лет;

сестрам/братьям или внукам до 18 лет (если их родители нетрудоспособные);

мужу/жене и родителям пенсионного возраста.

Важно понимать, что усыновители и усыновленные, согласно закону, имеют такие же права на выплаты, как предусмотрено для родителей и родных детей.

При этом мачеха/отчим должны были воспитывать или содержать погибшего пасынка/падчерицу не меньше пяти лет. Падчерицам/пасынкам умершего кормильца выплачивают пенсию, только если они не получали алиментов от своих родителей.

Есть еще один нюанс, касательно того, как выплачивается военная пенсия детям по потере кормильца. Если они получают образование, то пенсию предоставляют до выпуска с учебного заведения, но не позднее их 23-летия. Исключения составляют сироты - им выплачивают средства до упомянутого возраста, независимо от того, учатся они или нет.

Сколько военная пенсия по потере кормильца

То, какая военная пенсия по потере кормильца выплачивается, зависит от количества людей. Члены семьи имеют право получать выплаты в размере 70 процентов от зарплаты (денежного обеспечения) умершего. Однако, если выплаты будут получать два и более человека (кроме супруга/супруги и родителей), то сумма уменьшится до 50 процентов.

Если военнослужащий умер в результате несчастного случая, который не связан со служебными обязанностями, или болезни, связанной с прохождением службы, то процент уменьшится до 30.

Также законом установлен минимальный размер этих выплат. Они не могут быть меньше двухкратного прожиточного минимума для утративших трудоспособность, то есть 4 722 гривни (2 361 грн - минималка). Со следующего года этот показатель увеличат до 5 128 гривень (2564 грн).

Пенсию назначают на весь период, в течение которого человек считается нетрудоспособным. Если это пенсионер, то выплаты будут пожизненными.

