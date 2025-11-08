Ведущая рассказала историю, которая показалась выдумкой.

Популярная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк призналась, что с детства комплексует из-за своего размера обуви.

В новом выпуске развлекательного шоу "Хто зверху?" в одном из раундов артистка рассказала историю, и мужской команде участников нужно было угадать, было ли с ней такое в жизни или нет.

"Я очень быстро росла в детстве. И я помню, как были модными одни спортивные кроссовки. Но было очень дорого для нас в семье покупать оригинальные. И у нас всегда был выход - хмельницкий базар. Там было все такое же самое "брендовое", но в 14 раз дешевле. И я очень хотела те спортивные фирменные кроссовки, но так как на базаре они были только из Китая, то такого размера, как у меня, не было. И мне приходилось покупать на три размера меньше. Я очень их хотела. Было или не было, что я носила кроссовки на три размера меньше, потому что очень хотела те фирменные?" - спросила Леся.

В итоге ей не поверили, никто не выбрал ответ, что это правда.

"Это было!" - заявила Никитюк, и обращаясь к своему соведущему Владимиру Дантесу, добавила: "Не спрашивай меня о размере. Я не скажу тебе, потому то я комплексую… У меня на одной ноге на пальчиках до сих пор гульки из-за того, что я комплексовала из-за размера ноги… И денег не было, и комплексовала я, и Китай выпускал до 38 размера".

