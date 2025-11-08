В большинстве областей будет +10°...+15°.

В субботу, 8 ноября, украинцев ждет преимущественно сухой и довольно теплый день. В большинстве областей температура будет от +10° до +15°, в Крыму - теплее, а на севере - чуть свежее. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями, только на Закарпатье местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет +10°...+12°. В Закарпатской области воздух прогреется до +12°...+14°, но тут пройдут небольшие дожди.

В северных областях Украины сегодня будет свежее всего. Тут столбики термометров покажут +8°...+12°. Без осадков, будет облачно с прояснениями.

На востоке Украины 8 ноября тепло распределится неравномерно. В Харьковской области будет +8°...+10°, в Луганской +9°...+11°, а в Донецкой +12°...+14°. Также облачно с прояснениями.

В центральной части Украины сегодня будет тепло, +11°...+14°, только в полтавской области столбики термометров покажут +10°...+12°.

На юге Украины суббота тоже будет теплой, особенно в Крыму, где воздух прогреется до +16°. На остальной территории в течение дня ожидается +13°...+15°.

Какой праздник 8 ноября, приметы погоды

8 ноября - Собор святого архистратига Михаила. По приметам, если в этот день идет дождь или снег, то зима наступит рано.

