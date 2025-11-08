Время задержки составляет от 2,5 до 6,5 часов.

Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры российскими обстрелами в субботу, 8 ноября, в Украине существенно задерживается ряд поездов дальнего следования. Об этом сообщила Укрзализныця.

"В результате вражеских ударов по Полтавской области есть повреждения, по нескольким станциям отсутствует электроснабжение, есть повреждения контактной сети нескольких участков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение по указанным участкам возможно только тепловозами, поэтому ряд поездов будет иметь существенные задержки в пути. Пригородные рейсы на Полтавщине и Харьковщине также будут следовать с возможными задержками ориентировочно 1,5-2 часа.

По состоянию на 8-й час задерживаются такие поезда дальнего следования:

- №720 Киев - Харьков +6:30 час;

- №22/21 Харьков - Львов +2:30 ч;

- №111/112 Львов - Изюм + 5 ч;

- №63/64 Львов - Харьков + 5 ч;

- №103/104 Гусаровка - Львов +4 ч;

- №17/18 Ужгород - Харьков +3:40 ч;

- №227/228 Гусаровка - Ивано-Франковск +3:30 ч.

"Для пассажиров поездов №725 Харьков - Киев Интерсити+ будет организована посадка по Полтаве, куда их доставляем электропоездом. Соответственно, пассажиры поезда №720 Киев - Харьков Интерсити+ до конечной станции Харьков будут довезены из Полтавы электропоездом", - пояснили в Укрзализныце и заверили, что делают все возможное, чтобы сократить отставание от графика.

Обстрелы Украины 8 ноября

Как сообщал ранее УНИАН, ночью РФ нанесла удар по Украине. В Днепре дрон попал в 9-этажный жилой дом, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. Один человек погиб, 10 пострадали, среди них - двое детей 2 и 13 лет.

Также под ударом врага также находилась Полтавская область. В результате обесточен целый город Горишние Плавни. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Били россияне ракетами по Кременчугу.

Кроме того, под прицелом врага были Кировоградщина, Харьковщина, Одесская область, Запорожье.

Также россияне атаковали Киев дронами. На одной локации горели 4 небольших грузовика, повреждены два здания и авто рядом. На другой - было горение обломков БпЛА. Предварительно, пострадавших нет.

