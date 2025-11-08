Специалисты отметили, что своевременный уход за вишневыми деревьями обеспечит их здоровье и обильное плодоношение.

Осенняя подготовка вишневых деревьев к холодам может существенно повлиять на их выживаемость и урожайность.

Как пишет Marthastewart, правильная подготовка к зиме защитит деревья от заморозков, вредителей и болезней, гарантируя им здоровье и готовность к плодоношению летом. Эксперты по плодовым деревьям поделились простыми советами по эффективной подготовке вишневых деревьев к зиме.

Обеспечивайте достаточный уровень воды

Совладелица фермы по выращиванию фруктов Эллен Парли объясняет, что все плодовые деревья следует регулярно поливать осенью, пока земля не замерзнет. Полив вишни осенью важно делать медленно. Это позволит корням глубоко впитать воду, обеспечивая им оптимальное увлажнение перед переходом в состояние покоя.

Мульчируйте вишню

Мульчирование вишневого дерева перед зимой важно, поскольку оно защищает корни от перепадов температур, сохраняет влагу и улучшает состояние почвы зимой. "Замульчируйте основание дерева древесной щепой слоем 7,5–10 см, чтобы сохранить влагу и защитить корни", - посоветовала Парли.

В качестве мульчи также можно использовать солому, измельченные листья или кору.

Чтобы правильно нанести мульчу, распределите ее слоем 7,5–10 см вокруг основания дерева. Оставьте расстояние 15 см между мульчей и стволом, чтобы предотвратить накопление влаги и риск гниения. Перед наступлением зимы и перед мульчированием дерева Парли рекомендует удалить все плоды и листья у основания дерева, чтобы снизить риск заражения болезнями.

Джейкоб Ментлик, управляющий питомником Fedco Trees, посоветовал не обрезать вишни перед зимой, поскольку это может увеличить риск развития грибковых заболеваний. Обрезка в это время также стимулирует рост новых побегов, которые не успеют окрепнуть до зимы.

"Лучшее время для обрезки вишневых деревьев - между концом зимы и началом весны, когда вишня еще находится в состоянии покоя и голая, но угроза продолжительных сильных похолоданий уже миновала", - посоветовал Ментлик.

Подумайте об использовании защитной краски

Если вы когда-либо замечали белую краску на стволах деревьев, знайте, что это защита от грызунов и вредителей. Для правильного нанесения всегда следуйте инструкции по применению. Очистите участок от мусора перед нанесением краски и мульчированием.

Укройте вишню

Укрытие плодовых деревьев обычно используется только для молодых деревьев, отметил Ментлик. Для надлежащего укрытия на зиму важно выбрать морозостойкую ткань или мешковину. Это обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит скапливание влаги на дереве. Укрывайте дерево, когда температура достигнет 0°C.

Чтобы установить укрытие, сначала установите садовые колышки по периметру дерева. Затем накиньте морозостойкую ткань на колышки так, чтобы она охватывала и дерево, и колышки. Закрепите края ткани на земле камнями, кирпичами или небольшими колышками. Это поможет сохранить тепло под тканью и не даст ей сдуваться в ветреную погоду. Будьте готовы смахивать снег, накопившийся на укрытии, чтобы оно не опрокинулось.

Внесение компоста в почву

Чтобы обеспечить вишню питательными веществами осенью, рассмотрите возможность использования богатого питательными веществами компоста или компостированного навоза, как только температура почвы опустится ниже 10 градусов Цельсия.

Чтобы применить это средство, насыпьте 5 см компоста под мульчу вокруг основания дерева, убедившись, что он находится на расстоянии не менее 15 см дюймов от ствола, чтобы предотвратить гниение.

