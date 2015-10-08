Дальнейший отвод Киевом вооружений срочно рассмотрит трехсторонняя контактная группа - Лысенко

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

Его попросили рассказать, как вчерашнее нарушение перемирия в Троицком может повлиять на дальнейший процесс внедрения Минских соглашений, и как Вооруженные силы Украины будут реагировать, если такие случаи будут повторяться.

"Вчерашний инцидент квалифицирован как провокация. Он не имел массового наступательного характера. Это был обстрел. К сожалению, пострадали наши военнослужащие, но пока не принято решение о прекращении выполнения Минских договоренностей. Этот инцидент будет разбираться на самых высоких уровнях, и мы будем добиваться того, чтобы подобные инциденты больше не случались", - сказал Лысенко.

По его словам, дальнейшее продолжение отвода вооружения от линии соприкосновения будет зависеть от сегодняшнего решения трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

“Что касается отвода вооружения, то на сегодняшний день процесс продолжается. Именно сегодня происходит верификация уже отведенных вооружений на площадках, где они хранятся. Она проводится при участии представителей ОБСЕ, и если будет принято решение продолжать отвод вооружения, и это будет зависеть от решения сегодняшней трехсторонней контактной группы, отвод будет продолжаться согласно графику, составленному в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины”, - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела украинского опорного пункта вблизи Троицкого ранения получили четверо военнослужащих.

Согласно информации пресс-центра АТО, после этого обстрела была инициирована экстренная встреча трехсторонней контактной группы.