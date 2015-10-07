Боевики обстреляли украинский опорный пункт вблизи Троицкого, ранены 4 военных - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

«В 12.25 в районе населенного пункта Троицкое, боевики совершили выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) по украинскому опорному пункту. В результате четверо наших бойцов получили ранения», - говорится в сообщении.

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Факт обстрела был зафиксирован представителями ОБСЕ и Общего центра по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Других случаев открытия огня противником с полуночи и до 19 часов штабом АТО не зафиксировано.