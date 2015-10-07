Боевики обстреляли украинский опорный пункт вблизи Троицкого, ранены 4 военных - штаб
20:21, 07 октября 2015Война
3843
Сегодня незаконные вооруженные формирования, цинично пренебрегая договоренностям, нарушили режим перемирия.
Фотоиллюстация / Facebook
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
«В 12.25 в районе населенного пункта Троицкое, боевики совершили выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) по украинскому опорному пункту. В результате четверо наших бойцов получили ранения», - говорится в сообщении.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ вчера зафиксировала в Донецкой области более 230 взрывов
Факт обстрела был зафиксирован представителями ОБСЕ и Общего центра по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Других случаев открытия огня противником с полуночи и до 19 часов штабом АТО не зафиксировано.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter